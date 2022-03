POL-HK: Walsrode: Fächer aus Waschmaschinen gestohlen; Walsrode: E-Bikes aus Schuppen entwendet; Heidekreis: Die Polizei warnt vor Betrügern auf Messenger WhatsApp (Foto anbei)

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.03.2022 Nr. 1

16.03 / Fächer aus Waschmaschinen gestohlen

Walsrode: Unbekannte begaben sich in den frei zugänglichen Waschraum im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wurzelförde und entwendeten dort aus vier Waschmaschinen das herausziehbare Fach für das Waschpulver. Tatzeit: Dienstag, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 12.00 Uhr. Der Schaden wird auf rund 160 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

16.03 / E-Bikes aus Schuppen entwendet

Walsrode: Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 14.00 Uhr in einen Schuppen am Fuhrenkamp ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes der Marke Kreidler sowie die dazugehörigen Ladegeräte. Der Schaden beträgt rund 2.800 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

17.03 / Die Polizei warnt vor Betrügern auf Messenger WhatsApp (Foto anbei)

Heidekreis: Achtung! Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit einer bislang seltenen Masche bei dem Messenger "WhatsApp" im Heidekreis unterwegs sind. Die Täter geben vor, Kind des Opfers zu sein, ihr Handy beschädigt (z.B. durch Waschen in der Waschmaschine) und deshalb eine neue Nummer zu haben. Der Gesprächsverlauf ist so aufgebaut, dass das Opfer häufig nicht bemerkt, dass es sich um einen Betrüger handelt, der nur darauf aus ist, an das Geld des Opfers zu gelangen. Dabei wird eine vertraute Sprache gewählt und es werden Emojis benutzt. Die Täter geben im weiteren Chatverlauf vor, wegen des angeblich beschädigten Handys, Überweisungen nicht vornehmen zu können und bitten das Opfer, die Überweisung kurzfristig zu übernehmen. Nicht selten geht es in diesen Fällen um Beträge in einer Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei warnt eindringlich davor, nur aufgrund eines Chatverlaufs bei WhatsApp Überweisungen vorzunehmen. Man sollte hellhörig werden, wenn die Nummer unbekannt ist, aller spätestens jedoch, wenn es darum geht, Gelder zu überweisen.

