Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sachbeschädigung an Schule; Walsrode: Dealer mit Droge erwischt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2022 Nr. 1

16.03 / Sachbeschädigung an Schule

Soltau: Im Außenbereich der Oberschule am Stubbendorffweg beschädigten Unbekannte sechs Brüstungsverglasungen sowie mehrere Stahlketten eines Spielgeräts. Die Tat wurde an dem Wochenende 04.-06.03.22 begangen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

15.03 / Dealer mit Droge erwischt

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagnachmittag einen 23jährigen Walsroder auf der Bergstraße. Der Mann führte in seinem Rucksack diverse Konsumeinheiten Marihuana und Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. Die Beamte stellten den Fund sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnortes des Mannes wurden eine Feinwaage und eine Restmenge der Droge an die Polizisten ausgehändigt. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell