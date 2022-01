Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Zweirad

Burghaun. Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer und sein 14-jähriger Sozius - beide aus Burghaun - erlitten bei einem Unfall am Montag (17.01.) leichte Verletzungen. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin wollte, gegen 16.10 Uhr, von dem Gelände einer Tankstelle in der Hersfelder Straße abfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer, welcher den dortigen Fußgänger-/Radweg befuhr. Die beiden Zweiradfahrer wurden zur Abklärung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda - Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (17.01.). Ein 43-jähriger Linienbus-Fahrer befuhr, gegen 19.45 Uhr, die Petersberger Straße in Richtung Dipperzer Straße und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr zeitgleich den linken Fahrstreifen der Dipperzer Straße in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 107 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (17.01.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Ford-Kombi die K 60 aus Richtung Bebra-Breitenbach kommend in Richtung Rotenburg. Kurz hinter der Ortslage "Dickenrück" kam ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge an den linken Außenspiegeln. Der entstandene Schaden beträgt circa 150 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer hielten kurz an, wobei sich ein Fahrer schließlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

