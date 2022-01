Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Facetten der Polizei: Virtuelle Infoveranstaltung am 10. Februar 2022 - Jetzt anmelden

Es ist dunkel. Auf dem Nachbargrundstück zeichnen sich Silhouetten von schwarz-gekleideten Gestalten ab. Sofort wird zum Hörer gegriffen: "Polizei-Notruf. Was kann ich für Sie tun?" Die Streife trifft kurze Zeit später ein, die dunklen Gestalten flüchten. Schnell ist klar: hier wurde versucht einzubrechen. Es wird umgehend nach den Tätern gefahndet und alle Spuren gesichert. Schutz- und Kriminalpolizei arbeiten Hand in Hand zusammen, um die Einbrecher zu schnappen.

Das und vieles mehr ist Alltag für Polizistinnen und Polizisten in Hessen. Sie sorgen auf den Straßen für Sicherheit. In ihrem abwechslungsreichen Job sind sie rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger da.

Du hast Interesse an einem spannenden Beruf? Suchst einen abwechslungsreichen Job mit fairer Bezahlung? Dann informiere dich jetzt über ein duales Studium bei der Polizei Hessen. Die nächste Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 10. Februar, von 17 bis 20 Uhr statt. In drei Stunden erhältst du einen interessanten Einblick in die Facetten des Polizei-Berufs und kannst alle deine Fragen mit den erfahrenen Polizistinnen und Polizisten klären.

Die virtuelle Infoveranstaltung richtet sich an alle Interessenten, die mindestens 16 Jahre alt sind. Dabei ist es egal, ob Abitur/FOS oder eine berufliche Umorientierung nach einem abgeschlossenen Studium/ einer abgeschlossenen Ausbildung angestrebt wird. Für die Anmeldung wird ein kurzer Werdegang mit allen wichtigen Informationen an einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de benötigt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl an Plätzen begrenzt. Schnell sein lohnt sich.

Virtuelle Infoveranstaltung

Donnerstag, 10. Februar 2022, von 17.00 bis 20:00 Uhr

Anmeldungen unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de

Ansprechpartnerin bei Fragen ist Einstellungsberaterin Denise Abersfelder unter 0661/105-1018.Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen gibt es unter www.polizei.hessen.de/karriere.

