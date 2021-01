Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Männer verdächtig an illegalem Glücksspiel teilgenommen zu haben

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.1.2021 suchten Polizisten gegen 22.05 Uhr ein Objekt an der Ostbredenstraße in Ahlen auf. Dort trafen sie auf acht Verdächtige, die möglicherweise an einem illegalen Glücksspiel teilnahmen. Denn bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte in dem abgetrennten Bereich einer Lagerhalle mehrere Geldspiel- sowie einen Wettscheinautomaten. Ebenso Tische mit Stühlen sowie einen Pokertisch. Dazugehörige Spielkarten lagen in Regalen. Die Polizisten stellten die Personalien der Anwesenden im Alter von 39 bis 53 Jahren fest und leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren ein. Die Tataverdächtigen wohnen in Ahlen, Dortmund, Hamm, Lünen sowie Sassenberg und erhielten jeweils einen Platzverweis.

Das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurde zu der Kontrolle hinzugezogen. Es folgte eine Sicherstellung der Automaten sowie der aufgefundenen Wettscheine. Neben dem Ermittlungsverfahren müssen die Tatverdächtigen mit einem Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung rechnen.

