POL-HB: Nr.: 0380 --Polizei am Pfingstwochenende verstärkt im Einsatz

22.05.2021

Der Polizei Bremen steht ein arbeitsreiches Pfingstwochenende bevor. Neben dem Fußballspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach finden weitere Versammlungen statt.

Vor allem für die Bundesligapartie am Samstag um 15:30 Uhr appelliert die Polizei Bremen an die Fans: Auch wenn diese Partie aus nachvollziehbaren Gründen emotionalisiert, bitte unterstützen Sie ihre Mannschaft nicht vor Ort am Weserstation. Denken Sie daran, dass die Pandemie nach wie vor präsent ist und die Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Schauen Sie das Spiel zu Hause und halten sie auch im Freien die Abstandregeln ein.

Die Polizei Bremen sowie das Ordnungsamt werden rund um das Weserstadion präsent sein, Verstöße gegen die Corona-Verordnung werden dokumentiert und geahndet. Beim letzten Heimspieltag zündeten einige Anhänger Rauchtöpfe und Pyrotechnik. Aus diesem Grund erneut der Hinweis: Das Abbrennen von Pyrotechnik und von Rauchtöpfen stellt eine Straftat dar und wird von der Polizei geahndet. Gefährden Sie durch solche Aktionen nicht unnötig unbeteiligte Dritte.

Zusätzlich sind für Samstag weitere zum Teil kleinere Versammlungen mit unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen angemeldet. Für Montag ist eine Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Palästina" angemeldet. Die Polizei wird die Demonstration begleiten und hat den gesetzlichen Auftrag, das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu schützen.

Die Polizei Bremen setzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Fußballfans und der Kundgebungsteilnehmer. Die Polizei ist verpflichtet, Straftaten zu verfolgen. Wegschauen ist, auch bei allem Verständnis für die Leidenschaft rund um den Fußball und die belastende Lage im Nahen Osten, keine Option. Reagieren Sie besonnen und folgen Sie den Anweisungen der eingesetzten Kräfte, damit alle Veranstaltungen störungsfrei ablaufen können.

