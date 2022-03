Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: In Kindertagesstätte eingebrochen; Soltau: Schwarzer BMW an der Therme gestohlen; Bad Fallingbostel | Walsrode | Neuenkirchen: Autofahrende unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.03.2022 Nr. 1

14.03 / In Kindertagesstätte eingebrochen

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster der Kindertagesstätte am Klintkamp auf, begaben sich in mehrere Räume und öffneten auf der Suche nach Geld mehrere Schränke. Es wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

14.03 / Schwarzer BMW an der Therme gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Montagabend aus einem Schrank im Umkleidebereich der Soltau-Therme einen Autoschlüssel und ein Portmonee. Anschließend nutzten sie den Schlüssel, um den dazugehörigen, im Nahbereich abgestellten schwarzen BMW 520d mit einem Kennzeichen aus Celle zu entwenden. Die Tatzeit liegt zwischen 19.20 Uhr und 21.20 Uhr. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 14.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl und den Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.03 / Autofahrende unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel | Walsrode | Neuenkirchen: Am Montag stellten Polizeibeamte mit Tests gleich bei drei Autofahrenden die Beeinflussung durch Drogen fest. Gegen 07.20 Uhr wurde eine 45jährigen Frau auf der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel angehalten. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Gegen 13.50 Uhr schlug der Test eines 32-Jährigen positiv in Richtung Kokain und Amphetamine aus. Der Mann wurde zuvor auf der Dr.-Schomerus-Straße angehalten. Gegen 23.00 Uhr zeigte ein Test eines 49jährigen Mannes in Neuenkirchen an, dass er Kokain konsumiert hatte. In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell