Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Brände an der Endo-Klinik - Tatverdächtiger festgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.03.2022 Nr. 2

10.03 / Brände an der Endo-Klinik - Tatverdächtiger festgenommen

Wintermoor: Nachdem am Donnerstagvormittag ein zum Abriss stehendes Gebäude im Bereich der Endo-Klinik in Brand gesetzt wurde (wir berichteten), brannte es am Nachmittag erneut auf dem Gelände. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Sie geht davon aus, dass der 28jährige Mann aus dem Landkreis Heidekreis auch für die Brände am Vormittag sowie am Mittwoch verantwortlich ist. Ob ein Zusammenhang zu den Bränden aus dem Januar 2022 besteht ist Gegenstand der Prüfung. Weitere Angaben machte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

