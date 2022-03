Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Brände an der Endo-Klinik

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.03.2022 Nr. 2

09./10.03 / Brände an der Endo-Klinik

Wintermoor: Am frühen Mittwochnachmittag setzten Unbekannte auf und neben dem Gelände der Endo-Klinik den Waldboden beziehungsweise das Unterholz an mehreren Stellen in Brand. Die Brandstellen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird als gering eingeschätzt. Am Donnerstagvormittag kam es erneut zu einem Brand. Betroffen war in diesem Fall ein zum Abriss stehendes Gebäude. Hinweise zum Geschehen sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

