POL-HK: Walsrode: Kellerräume aufgebrochen; Soltau: Beschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.03.2022 Nr. 1

09.03 / Kellerräume aufgebrochen

Walsrode: Unbekannte begaben sich am Mittwoch zur Tageszeit in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Dürerring und hebelten die Verschläge von vier Türen aus der Wand. Im Anschluss wurden zwei Kellerräume betreten, nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

09.03 / Beschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Soltau: Unbekannte beschädigten an dem Wochenende 25. - 28. Februar 2022 ein Fenster der Wilhelm-Busch-Schule mit einer Flasche Bier der Marke "Krombacher Pils". Das Fenster befindet sich auf der Seite des Georg-Droste-Wegs in Höhe der Fluchttreppe. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

