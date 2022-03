Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Groß-Häuslingen: Brand eines Fachwerkhauses; Munster: Eleganter Trickdieb in Läden unterwegs; Rethem: Kunst aus dem Londy-Park gestohlen (Fotos anbei)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.03.2022 Nr. 1

06.03 / Brand eines Fachwerkhauses

Groß-Häuslingen: Am frühen Sonntagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Hauptstraße in Groß-Häuslingen ein altes Bauernfachwerkhaus in Brand. Das Feuer wurde gegen 19.30 Uhr von Zeugen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Ersthelfer sowie einer der Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls dort lebendes älteres Ehepaar kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das Paar wurde von Ersthelfern durch Fenster im Erdgeschoss aus dem Haus gerettet. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

07.03 / Eleganter Trickdieb in Läden unterwegs

Munster: Die Polizei in Munster sucht einen Trickdieb, der Mitte Januar sein Unwesen in der Inennstadt trieb. Der Unbekannter sprach nur englisch und suchte unter einem Vorwand mehrere Ladengeschäfte auf. Er bat die Mitarbeiter, zu schauen, ob sie in ihrer Kasse 50 Euro-Scheine aus Deutschland, mit entsprechender Seriennummer, hatten. In einem Geschäft gelang es ihm, die entsprechenden Scheine in die Hand zu bekommen und dabei unbemerkt 200 Euro zu erbeuten. Der Diebstahl wurde erst bei Kassenabschluss bemerkt. Täterbeschreibung: männlich, 30-35 Jahre, 185-190 cm groß, schlank, südländisches/arabisches Erscheinungsbild, hochwertige, dunkle Bekleidung, elegantes/vornehmes Auftreten. Hinweise zum Täter und darauf, welche Geschäfte er betrat, nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

04.03 / Kunst aus dem Londy-Park gestohlen (Fotos anbei)

Rethem: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 15.00 und Freitag, 08.30 Uhr zwei bronzene Skulpturen aus dem Londy-Park. Die Skulpturen wiegen jeweils zwischen 20 und 30 Kilogramm und haben einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Täter dürften ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

06.03 / Betrunken am Steuer

Soltau / Schneverdingen: Am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 33jährigen Autofahrer auf der Carl-Benz-Straße in Soltau. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,81 Promille. Am Abend, gegen 21.20 Uhr geriet ein 30-Jähriger auf einem E-Scooter in Schneverdingen, Verdener Straße in eine Kontrolle. Auch hier lag der Atemalkoholwert über dem des erlaubten: 1,60 Promille. Darüber hinaus bestand für den Scooter kein Versicherungsschutz. Die Beamten ließen in beiden Fällen eine Blutprobe entnehmen, leiteten diverse Verfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

05.03 / Betrunkener leistet Widerstand

Schneverdingen: Nachdem ein 53jähriger Schneverdinger am Samstagnachmittag volltrunken (1,91 Promille) mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße stürzte, leistete er bei der anschließenden Blutprobe in Soltau erheblichen Widerstand. Er wirkte nicht mit, sperrte sich gegen die Maßnahme und versuchte, einen Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Die Beamten zogen ihm die Jacke aus, fixierten ihn und stellten ihn dadurch ruhig. Auf diese Weise konnte verhindert werden, dass er bei der anschließenden Maßnahme nicht über das notwendige Maß hinaus verletzt wurde. Nach Beendigung der Maßnahme beruhigte sich der Mann wieder und konnte anschließend entlassen werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell