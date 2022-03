POL-HK: 1. Soltau, Brand 2. Soltau, Diebstahl an Pkw 3. Soltau, E-Scooter ohne Versicherung

Polizeiinspektion Heidekreis

1.Soltau, Brand:

Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, wird der Rettungsleitstelle Soltau der Brand eines Holzhauses auf dem Campingplatz "In der Heide" mitgeteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät der Dachstuhl des Holzhauses vermutlich im Bereich des Kaminschornsteins in Brand. Das in dem Haus wohnende Ehepaar kann dieses unverletzt verlassen. Im Rahmen der Löscharbeiten, welche durch die FFW'en Soltau und Wolterdingen mit über 60 Kameraden durchgeführt werden, muss der Dachstuhl teilweise geöffnet werden. Der Gesamtschaden wird bislang auf 40.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist durch das Brandgeschehen unbewohnbar.

2. Soltau, Diebstahl an Pkw:

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es im Buchhopsweg zu einem Diebstahl an einem dort abgestellten Pkw Daimler Benz. Durch einen Anwohner konnten drei bis vier, vermutlich männliche, Personen beobachtet werden, welche in Richtung Saarlandstraße geflüchtet sein sollen. Hinweise zur Tat werden an die Polizei Soltau, 05191-93800 erbeten.

3. Soltau, E-Scooter ohne Versicherung:

Am Samstagmittag wurden im Bahnhofsbereich in Soltau zwei E-Scooter kontrolliert, welche nicht mit dem neuen, grünen, seit dem 01. März erforderlichen aktuell gültigen Versicherungskennzeichen für das Jahr 2022 versehen waren. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet. Die weitere Nutzung der Fahrzeuge wurde untersagt. Im Verlauf der Woche mussten im Landkreis mehrere derart gelagerte Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Zusammenhang mit den nun nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 eingeleitet werden. Die Polizei erinnert hiermit noch einmal die Nutzer von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen (Mofa, Moped, E-Scooter, S-Pedelec) daran, dass diese seit dem 01. März mit einem neuen, nun grünen und nicht mehr blauen, Versicherungskennzeichen versehen und versichert sein müssen, um sich keiner Strafverfolgung auszusetzen.

4. Soltau, betrunkener Radfahrer:

Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, wurde in der Fritz-Reuter-Straße in Soltau ein 51-jähriger Radfahrer kontrolliert. Da bei diesem ein Atemalkoholwert von 2,28 prom. festgestellt wurde, musste ihm das Weiterradeln untersagt werden. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. A 7, Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel einen Pkw Renault, der die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 31-jährigen Fahrer des Pkw aus dem Kreis Stade Hinweise auf den Konsum u.a. von Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass für den genutzten Pkw nicht die erforderliche Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurde.

6. Bad Fallingbostel, mehrere aufgebrochene Pkw und ein Einbruch in ein Wohnhaus:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel vier Pkw geöffnet und durchsucht. Teilweise wurde Diebesgut erlangt. U.a. wurden eine Armbanduhr, Kopfhörer und Bargeld entwendet. Im selben Zeitraum kam es auch zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Vogteistraße. Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die unbekannten Täter in das Wohnhaus und durchsuchten dieses, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Es wurden u.a. Bargeld und mehrere Uhren entwendet. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit vermutet. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich beim PK Bad Fallingbostel (05162/972115) zu melden. U.a. wird in diesem Zusammenhang gefragt, wer Aussagen zu den abgebildeten, aufgefundenen Gegenständen machen kann.

