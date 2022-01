Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Vereinsheim: Täter entwenden Bargeld

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (29.01.2022) auf Sonntag (30.01.2022) in ein Vereinsheim in der Straße Am Hohlen Wege in Schwerte eingebrochen, haben mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

