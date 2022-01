Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Geschäftseinbruch - Täter flüchtet mit erbeuteter Geldkassette

Unna (ots)

Am 29.01.2022 (Sa.), gegen 23.30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Tür eines Hörakustikgeschäftes auf der Wasserstraße in Unna auf. Er betrat die Räumlichkeiten und entwendete eine Geldkassette. Danach flüchtete er von der Tatörtlichkeit in Richtung Ostring. Zeugen, die den Täter auf seiner Flucht gesehen haben, entdeckten erst im späteren Verlauf den Einbruch und informierten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 35 Jahre alt, 180-190 cm, kräftige Statur, helle Hautfarbe, schwarzes Tuch vor dem Mund, dunkle Wollmütze, dunkle Jacke, dunkle Engelbert-Strauß-Hose. Relevante Hinweise erbittet die Polizei Unna unter 02303-921-3120 oder -9210.

