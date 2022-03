Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Firmengebäude; Soltau: Betrunkener randaliert und verletzt Sanitäter.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. .2022 Nr. 1

02.03./ Einbruch in Firmengebäude

Fallingbostel: In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Vogteistraße ein. In dem Gebäude verschafften sie sich durch Gewalteinwirkung auf die Bürotüren unterschiedlicher, ansässiger Firmen Zutritt zu deren Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel, Tel. 05162/9720 entgegen.

03.03./Betrunkener randaliert und verletzt Sanitäter

Soltau: Ein 55-jähriger alkoholisierter Mann verletzte gestern, gegen 21:00 Uhr am Bornkamp einen Rettungssanitäter. Nach einem häuslichen Sturzgeschehen wurde der Rettungsdienst zur Örtlichkeit entsandt. Vor Ort lehnte der Mann eine Behandlung ab und randalierte, sodass die Polizei hinzugezogen werden musste. Der aggressive 55-Jährige sperrte sich weiter gegen jegliche Maßnahmen und verletzte dabei einen Rettungsdienstmitarbeiter durch einen Tritt leicht am Kopf. Daraufhin klickten die Handschellen und er wurde unter Polizeibegleitung dem Krankenhaus Walsrode zugeführt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell