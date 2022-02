Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbrechern scheitern; Soltau: Nach Streitigkeiten im Arrest.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2022 Nr. 1

26.02./Einbrecher scheitern

Walsrode: Unbekannte machten sich in der Nacht von Freitag zu Samstag an zwei Türen einer Gaststätte in der Hermann-Löns-Straße zu schaffen, um dort einzubrechen. Die Täter scheiterten an den Türen und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab.

27.02./Nach Streitigkeiten im Arrest

Soltau: In der Sonntagnacht, gegen 00:30 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof zu Streitigkeiten zwischen drei männlichen und einer weiblichen Person. Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung mit Beleidigungen innerhalb der Gruppe versuchten sich ein 38-Jähriger und ein 48-Jähriger mittels einer Holzlatte zu schlagen, wobei die Schläge ihr Ziel verfehlten. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Während des Polizeieinsatzes kommt es zur Ingewahrsamnahme des 38-jährigen Mannes sowie seiner 34-jährigen Begleiterin. Diese leistete gegen ihre Festnahme Widerstand und beleidigte die eingesetzten Einsatzkräfte. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell