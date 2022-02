Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 6.500 Versammlungsteilnehmer protestieren friedlich

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.02.2022 Nr. 1

27.02 / 6.500 Versammlungsteilnehmer protestieren friedlich

Walsrode: Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.00 Und 15.30 Uhr kam es in der Innenstad Walsrodes zu einer Versammlung zum Thema "Amtsmissbrauch Jugendamt/Inobhutnahme von Kindern". Es hatten sich in der Spitze etwa 6.500 Protestierende versammelt und einen angekündigten Aufzug mit Zwischenkundgebung auf dem Innenstadtring durchgeführt. Polizei und Ordnungsamt verfügten im Vorwege ein umfangreiches Verkehrskonzept für die örtliche Verkehrsführung des Fernverkehrs sowie die Vollsperrung des Innenstadtrings. Die Versammlung wurde durch die Stadt Walsrode unter Beschränkungen bestätigt und verlief friedlich. Es nahmen überwiegend Familien mit Kindern aus ganz Deutschland sowie dem europäischen Ausland teil. Die Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung wurden eingehalten.

Hintergrund der Versammlung ist, dass durch das Jugendamt des Landkreises Heidekreis vor rund zehn Monaten sieben Kinder einer rumänischen Familie, im Alter von 1 - 15 Jahren, in Obhut genommen wurden. Die Kinder kamen in einer Pflegefamilie und zwei Wohngruppen unter. Am 18.02.2022 ist den Eltern in einer Eilentscheidung durch das Amtsgericht Walsrode das Sorgerecht entzogen worden. In der Hauptsache soll am 21.03.2022 entschieden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell