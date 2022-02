Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bothmer: Herrenloser Hund greift anderen Hund an; Soltau: Aggregat aus Schuppen gestohlen; Schneverdingen: Blumentöpfen verhindern Einbruch; Bassel: Drogentest positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.02.2022 Nr. 1

24.02 / Herrenloser Hund greift anderen Hund an

Bothmer: Am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr kam ein 21-Jähiger nach eigenem Bekunden zu Fall und verletzte sich an der Schulter, als er versuchte, zwei Hunde voneinander zu trennen. Der Heranwachsende war im Bereich Am Sandfeld, Verlängerung des Sandweges Höhe Wald, Feldweg in Richtung Kiessee unterwegs, als ein herrenloser, dunkler, kniehoher Hund sich in einen seiner Hunde verbissen hatte. Der Hund entfernte sich anschließend. Die Polizei Schwarmstedt bittet die Halterin/den Halter sich unter 05071/800350 zu melden.

24.02 / Aggregat aus Schuppen gestohlen

Soltau: In der Zeit zwischen Montag und Donnerstag gelangten Unbekannte gewaltsam in einen Geräteschuppen auf dem Gelände des Kleingartens an der Wietzendorfer Straße und entwendeten ein Stromaggregat. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.

24.02 / Blumentöpfen verhindern Einbruch

Schneverdingen: Einbrecher versuchten am Donnerstagmittag, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr durch Zerstören einer Fensterscheibe in ein Haus an der Schulstraße einzudringen. Das Fenster ließ sich aufgrund dahinter abgestellter Blumentöpfe nicht öffnen, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der Schaden am Fenster wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen zur fraglichen Zeit nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

24.02 / Drogentest positiv

Bassel: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagvormittag, gegen 10.00 Uhr im Soltauer Ortsteil Bassel einen 23jährigen Autofahrer. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

25.02 / Diebstahl bei Rossmann - Polizei bittet Augenzeugin, sich zu melden

Bad Fallingbostel: Am Freitag, 18.02.22, gegen 18.00 Uhr entwendete eine unbekannte junge Frau in der Rossmann-Filiale an der Vogteistraße Kosmetikartikel im Wert von rund 1.570 Euro. Sie wurde dabei von einer Zeugin beobachtet, als sie die Filiale mit einem vollen roten Rossmann-Korb verließ. Die Zeugin hat leider ihre Personalien nicht hinterlassen. Die Polizei Bad Fallingbostel bittet die Frau, sich unter 05162/9720 zu melden.

