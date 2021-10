Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1399) Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (09.10.2021) und gestern Morgen (11.10.2021) ereignete sich ein Einbruch in einen Kindergarten im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 20:00 Uhr (Samstag) und 06:30 Uhr am gestrigen Montag in einen Kindergarten in der Burgerstraße gewaltsam ein. Sie durchwühlten sämtliche Büroräume und konnten schließlich mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro unerkannt entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war zur Spurensicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

