POL-MFR: (1397) Mehrere Pkw verkratzt - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.10.2021) auf Donnerstag (07.10.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere geparkte Fahrzeuge im Fürther Süden. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verkratzten insgesamt knapp ein Dutzend Pkw in der Benno-Strauß-Straße im Bereich zwischen der Johann-Zumpe-Straße und der Georg-Benda-Straße. An den Fahrzeugen, die auf beiden Seiten der Straße geparkt waren, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 75905 - 0 zu melden.

