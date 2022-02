Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbrecher von Bewohner überrascht; Ahlden: Diesel aus Tank gestohlen; Soltau: Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.02.2022 Nr. 2

21.02 / Einbrecher von Bewohner überrascht

Schwarmstedt: Zwei Einbrecher wurden am späten Montagabend, gegen 23.30 Uhr überrascht, als sie über ein auf Kipp stehendes Oberlicht in eine Therapiepraxis an der Kirchstraße einstiegen. Ein Bewohner war durch den Lärm aufmerksam geworden und hatte die Täter angesprochen. Beide flüchteten daraufhin auf die Kirchstraße. Der Schaden am Oberlicht wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer zur fraglichen Uhrzeit zwei dunkel gekleidete Personen mit weißer Mund-Nase-Bedeckung auf die Kirchstraße hat laufen sehen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

21.02 / Diesel aus Tank gestohlen

Ahlden: Aus dem Tank eines Baggers entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.02. und Montag, 21.02.22 etwa 200 Liter Diesel im Wert von rund 320 Euro. Das Fahrzeug war auf einer Baustelle an der Straße Am alten Bahnhof abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwarmstedt unter 05071/800350.

22.02 / Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Soltau: Im Zusammenhang mit einer Ruhestörung wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag, gegen 00.10 Uhr in die Pestalozzistraße gerufen. Der stark alkoholisierte Störenfried zeigte sich uneinsichtig und drohte damit, die oder den Meldende/n nach Abrücken der Polizei "umzuhauen". Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, leistete dabei Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der Beamte war weiterhin dienstfähig. Der Täter führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,96 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell