POL-REK: 220125-4: Wertgegenstände und Bargeld gestohlen - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Die Diebe brachen in einen Bürocontainer ein und öffneten einen Tresor.

Unbekannte sind zwischen Samstag (22. Januar) 7 Uhr und Montag (24. Januar) in Büroräume an der Industriestraße eingebrochen und haben Wertsachen und Bargeld entwendet. Der Geschädigte bemerkte den Einbruchdiebstahl am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass der oder die Unbekannten den Lagerraum der Firma durchwühlt und einen Tresor aufgeschnitten hatten. Laut ersten Erkenntnissen durchbrachen der oder die Täter einen Teil der Wand, um in das Gebäude einzudringen. Die Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Diebe unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

