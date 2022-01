Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220125-3: Zeuge beobachtete mutmaßlichen Diebstahl

Brühl (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (26) hat am Montagabend (24. Januar) an einer Bahnhaltestelle in Brühl einen Mann (51) beobachtet, der an einem Fahrradschloss hantiert haben soll. Der 26-Jährige rief die Polizei.

Eintreffende Beamte befragten den 51-Jährigen an der Pingsdorfer Straße. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, stellten die Polizisten das schwarze Damenfahrrad sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich bei Ihnen verdächtig vorkommenden Geschehnissen beim Polizeinotruf 110 zu melden. Damit leisten Sie Ihren Beitrag zur Verhinderung von Straftaten und unterstützen die Polizei bei Ihrer Arbeit. (sc)

