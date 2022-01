Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220124-3: Polizisten hatten 'richtigen Riecher'

Kerpen/Stolberg (ots)

16 Kilogramm Amphetaminpaste lagen im Fußraum eines Mietwagens.

Am Freitagnachmittag (21. Januar) haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 26-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin stand und durchsuchten daraufhin sein Auto. Dabei fanden die Beamten acht Pakete mit Amphetaminpaste.

Beamte der Autobahnpolizei Köln bemerkten gegen 14.30 Uhr am Autobahnkreuz Kerpen einen Peugeot mit Rüdesheimer Kennzeichen, der aus Richtung Niederlanden auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz wechselte. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Fahrers, der sich alleine im Wagen befand. An der Anschlussstelle Türnich gaben die Polizisten Anhaltesignale und hielten den Peugeot auf der Bundesstraße 264 in Fahrtrichtung Kerpen-Süd an.

Aus dem Fahrzeuginnenraum drang deutlich wahrnehmbarer Cannabisgeruch. Auf Nachfrage wollte sich der 26-jährige Stolberger nicht äußern. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Rauschmitteln an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuginnenraumes fanden die Beamten insgesamt acht verschweißte Pakete in den Fußräumen, in denen sich Amphetaminpaste befand. Die Polizisten stellten die Drogen, das Auto und ein Mobiltelefon sicher. Eine spätere Wägung der Pakete zeigte ein Gesamtgewicht von rund 16 kg an.

Die Beamten nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 in Hürth. Von dort regten die Polizisten eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei fanden die Beamten mehrere Kilogramm an Streckmittel und 250 Gramm einer bisher unbekannten Substanz. Der 26-Jährige muss sich einem Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Amphetamin verantworten. (bm)

