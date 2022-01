Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220124-1: Zeugensuche nach versuchtem Einbruchdiebstahl mit Axt

Bergheim (ots)

In Bergheim haben maskierte Unbekannte am Sonntagabend (23. Januar) versucht, in ein Eiscafe an der Otto-Hahn-Straße einzubrechen. Dabei habe ein Täter gegen 21.15 Uhr mit einer Axt gegen eine Glasscheibe des Geschäfts geschlagen. Der andere Mann habe eine weitere Glasscheibe beschädigt. Als eine Zeugin laut rief, seien die Unbekannten in den Keller eines Mehrfamilienhauses gelaufen. Die Frau alarmierte die Polizei. Die Beamten suchten den Bereich um den Tatort mit einem Diensthund ab und fertigten eine Strafanzeige.

Nach Zeugenangaben seien die Unbekannten von schlanker Statur und zwischen 20 bis 25 Jahre alt. Sie sollen zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und schwarze Mundschutze getragen haben. Der Täter mit der Axt sei circa 185 Zentimeter groß. Sei Komplize sei circa 165 Zentimeter groß.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell