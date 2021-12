Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vandalismus und Diebstahl auf Pferdekoppel

Dernbach / Westerwald (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021 in der Zeit zwischen 17:00 und 22:20 Uhr rissen unbekannte Täter auf einer Pferdekoppel in Dernbach, hinter der dortigen Grundschule, Teile der Umzäunung, sogenannte Litzen, einer Pferdekoppel herunter. Darüber hinaus drangen sie in eine dortige, unverschlossene Lagerhütte ein und stahlen aus einem Schrank eine Schere und ein Messer. Das Kabel einer Kamera, welche über der Eingangstür der Lagerhütte angebracht war, wurde zuvor herausgerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

