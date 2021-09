Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Brand eines Fachwerkhauses ++ 56 Jahre alter Bewohner verstirbt in Gebäude ++ vermutlich selbst Brände im Gebäude verursacht ++ 300.000 Euro Sachschaden ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ Brand eines Fachwerkhauses ++ 56 Jahre alter Bewohner verstirbt in Gebäude ++ vermutlich selbst Brände im Gebäude verursacht ++ 300.000 Euro Sachschaden ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüchow-Dannenberg - Wustrow, OT. Güstritz

Zu einem schweren Gebäudebrand eines Fachwerkhauses kam es in den Abendstunden des 19.09.2021 in der Ortschaft Güstritz bei Wustrow. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 20:00 Uhr an mehreren Stellen im Fachwerkhaus zu Bränden gekommen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei sowie mehr 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lüchow, Wustrow, Luckau, Besem-Bülitz und Lensian war im Lösch- und Bergungseinsatz. Ein 48 Jahre alter Bewohner ("Sohn" der Familie) des Gebäudes hatte nach eigenen Angaben die Brände bemerkt und versuchte diese parallel zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten einen 65 Jahre alten weiteren Bewohner nur noch leblos aus dem Gebäude bergen. Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 65-Jährige die Brände an verschiedenen Stellen des Gebäudes verursacht und verstarb dann im Gebäude. Die weiteren Ermittlungen zu den Brandumständen und den Hintergründen dauern an. Das Gebäude wurde stark beschädigt; der Sachschaden wird auf mehr als 300.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell