POL-LG: +++Tritte nach Diebstahl+++Mann bedroht Passanten mit Messer+++Wilde Fahrt im Taxi+++Loch im Gehweg

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der PI Lüneburg / Lüchow-Dannenberg / Uelzen vom 18.09./19.09.2021

Lüneburg:

Tritte nach Diebstahl

Der 21jährige war ziemlich angetrunken, als er am Freitagabend in die Tankstelle Vor dem Neuen Tore ging. Hier steckte er sich weitere Alkoholika in die Tasche und ging, ohne zu bezahlen. Als der Tankwart ihn zur Rede stellte, trat der Trunkenbold nach ihm und lief weg. Die hinzugezogene Polizei stellte den Täter und leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Totalschaden nach Unfall

Vermutlich war der 49jährige Fahrer des Skoda abgelenkt, als er am Freitag gegen 21.00 Uhr auf der Straße Pilgerpfad einem BMW auf dessen Fahrstreifen entgegenkam. Der 27jährige Fahrer des BMW versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht verhindern. Die Autos haben Totalschaden, beide Fahrer sin glücklicherweise nur leicht verletzt.

Mann bedroht Passanten mit Messer

Der 22jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als er am Freitagabend in der Straße Bei der Abtspferdetränke völlig wahllos mehreren Passanten gegenüber, ein Messer in der Hand hochhielt. Nach einer Verfolgung seiner Person durch einen Zeugen und die dazu gerufene Polizei, konnte die Person im Innenstadtbereich gestellt werden. Das Messer konnte nicht aufgefunden werden, die restliche Nacht verbrachte der Störer in der Zelle.

PKW in Graben gefahren und abgehauen

Der unbekannte Fahrer des dunklen Mercedes hat die Kurve im Abfahrtsbereich zwischen der Bundesstraße 216 und der Landesstraße 221 in Richtung Bleckede nicht ganz gekriegt. Er setzte das Fahrzeug in den dortigen Graben und flüchtete vom Unfallort. Durch Zeugen wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Die ließ das verunfallte Fahrzeug sicherstellen, sucht das angrenzende Waldstück nach eventuellen Insassen des Fahrzeugs ab und überprüfte die Halteradresse. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.

Wilde Fahrt im Taxi

Erst sollen die beiden unbekannten Täter am frühen Samstagmorgen das 27jähriges Opfer auf der Toilette eines Lokales am Stint geschlagen haben. Nach Verlassen des Lokals sollen sie in ein Taxi gestiegen sein. Noch bevor das Taxi losfahren konnte, soll dann das Opfer an der Beifahrerseite erschienen sein und die Tür aufgerissen haben, um auf den Beifahrer einzuschlagen. Dem Taxifahrer wurde das zu brenzlig, er fuhr auf Anweisung des Beifahrers los. Hierbei soll der Angreifer vom Beifahrer noch festgehalten und mitgeschliffen worden sein, bis dieser nach kurzer Zeit losließ. Hierbei verletzte sich der 27jährige leicht. Die Aussagen des Opfers und des Taxifahrers weichen voneinander ab, die Polizei wird den genauen Sachverhalt ermitteln.

Dieb schubst Zeugen zur Seite

Erst steckte der Dieb eine große Anzahl Energydrinks in seinen Rucksack, dann versuchte er den Kassenbereich eines Discounters im Roten Feld am Samstagmorgen ohne zu bezahlen zu passieren. Da er dem Personal schon zuvor aufgefallen war sprachen sie den Dieb an. Der fühlte sich in die Enge gedrängt, schubste einen zufällig stehenden Kunden im Kassenbereich zur Seite und lief aus dem Geschäft. Damit er schneller ist, ließ er seinen Rucksack mit dem Diebesgut lieber gleich am Ort zurück. Auf seiner Flucht konnte er noch nicht gestellt werden, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Brände in Folge

Mehrere Altpapierbehälter gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf unbekannte Weise in Brand. Erst brannte gegen halb drei ein Container in der Bahnhofstraße, kurze Zeit später kokelte es Am Werder. Auch ein Abfallcontainer in der Ilmenaustraße und ein Altpapiercontainer in der Altstadt blieben nicht verschont. Am frühen Morgen endete die nächtliche Serie dann mit einer brennenden Mülltonne im Altenbrückerdamm. An allen Orten war die Feuerwehr mit Löschfahrzeugen vor Ort, es entstand zum Glück nur leichter Sachschaden an den verbrannten Behältnissen.

Barendorf:

Betrunken zum Einkaufen gefahren

Da hatte der 59jährige wohl zu tief ins Glas geschaut. Gegen viertel vor sieben am Samstagabend fuhr er mit seinem Auto zum Einkaufen zum im Ort befindlichen Supermarkt. Hier wurde er nach einem Hinweis von der Polizei überprüft und pustete mehr als zwei Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben, eine Blutprobe wurde gegen ihn angeordnet und das Auto musste er vor Ort stehen lassen.

Adendorf:

Loch im Gehweg

Vermutlich durch den starken Regen der vergangenen Zeit wurde nun auch eine Unterspülung im Schwarzen Weg sichtbar. Am frühen Samstagabend fiel einem Anwohner auf, dass Gehwegpflastersteine weggesackt schienen, teilweise fielen sie in ein darunter befindliches Loch. Dieses war nach erster Begutachtung zwischen zwei und drei Meter tief und über vier Meter seitlich ausgedehnt. Der Bereich wurde erst von der Polizei abgesperrt, dann übernahm die Gemeinde die Verantwortung und kümmerte sich um alle folgenden Maßnahmen.

PK Lüchow-Dannenberg

18.09.2021, 19:00 Uhr

Neu Darchau: Verkehrsunfall mit alkoholisierten Kradfahrer Ein 59-Jähriger kam mit seinem Kleinkraftrad alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich leicht. bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er alkoholisiert (2,54 Promille) war und keinen Führerschein hatte.

17.09.2021, 14:00 Uhr

Lüchow, Drogenbeeinflussung im Verkehr Ein 25-Jähriger führte einen Pkw im Verkehrsraum, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Dies ergaben Tests durch die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

19.09.2021, 05:50 Uhr

Gartow, Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam gg. 05:50 Uhr ein Pkw mit 2 Insassen zwischen Gartow und Kapern alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden dadurch eingeklemmt und mussten durch örtliche Feuerwehrkräfte befreit werden. Die durch den Aufprall schwer verletzten beteiligten wurden mittels RTW und Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Uelzen

Diebestour endet im Polizeigewahrsam

Am Freitag, den 17.09.2021, in einem Zeitraum von 09:00 Uhr bis circa 14:00 Uhr wird ein amtsbekannter 56-Jähriger bei insgesamt drei Ladendiebstählen in drei unterschiedlichen Geschäften im Uelzener Innenstadtbereich erwischt. Nach der dritten Tat ist die Diebestour beendet und der Mann wird zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Den Mann erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 17.09.2021, gegen 23:50 Uhr, wird ein 32-Jähriger, Mann aus der Samtgemeinde Bad Bevensen-Ebstorf in Uelzen durch die Polizei kontrolliert. Der 32-Jährige Mann weist einen Atemalkoholwert von 2,35 Promille auf. Bei dem Mann wird eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wird sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 06:50 Uhr, kommt es in einer Musikkneipe in Veerßen zu zwei Körperverletzungen. Ein 39-Jähriger der laut Zeugenangaben deutlich alkoholisiert gewesen sein soll fängt mit mehreren Gästen Streit an. Mit einer 28-Jährigen eskaliert der Streit vor der Gaststätte. Der 39-Jährige würgt die 28-Jährige, sodass ein weiterer Gast (22-Jähriger) dazwischen gehen muss. Dieser Gast wird ebenfalls durch den 39-Jährigen mit einem Schlag im Gesicht getroffen. Der 39-Jährige ist beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der 39-Järhige ist allerdings bei der Polizei Uelzen hinlänglich bekannt. Es wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Samtgemeinde Bad Bevensen-Ebstorf

Körperverletzung sechs Mann gegen einen

In der Nacht des Samstages, den 18.09.2021, gegen 04:00 Uhr, kommt es im Innenstadtbereich Bad Bevensen zu einer Körperverletzung eines 21-Jährigen aus der Samtgemeinde Bad Bevensen-Ebstorf. Der 21-Jährige wird durch insgesamt sechs unbekannte Männer zusammengeschlagen. Bei der Tat verliert der 21-Jährige außerdem sein Smartphone. Der junge Mann wird im weiteren Verlauf durch seinen Vater dem Klinikum in Uelzen zugeführt. Es wird wegen Gefährlicher Körperverletzung aktuell gegen unbekannt ermittelt.

Samtgemeinde Aue

Vermisste Pilze Sammlerin

Am Samstag, den 18.09.2021, in den Nachmittagsstunden wird eine 80-Jährige aus der Samtgemeinde Aue als vermisst gemeldet. Die 80-Jährige sei im Bereich des Waldstückes bei Breitenhees gegen Mittag zum Pilze sammeln aufgebrochen. Die 80-Jährige sei leicht dement und zuckerkrank. Die 80-Jährige kann durch die Polizei Uelzen circa 3 km vom Startpunkt wohlbehalten angetroffen werden und zu ihrer Familie zurückgebracht werden.

