Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Tiefenbach scheitert

Täter fliehen mit silberfarbenen BMW + Unfallflucht in Haiger + Corona- und Sicherheitsverstöße in Dillenburger Spielhallen + Diebe in Kleingartenanlage +

Dillenburg (ots)

--

Braunfels-Tiefenbach: Einbrecher verscheucht / Polizei fahndet nach silberfarbenen BMW -

Heute in den frühen Morgenstunden (23.12.2021) versuchten Einbrecher in den Nahkauf in der Mittelstraße einzudringen. Zwischen 00.55 Uhr und 01.05 Uhr fuhren die Täter mit einem silberfarbenen BMW vor. Vier Männer stiegen aus, von denen einer mit einem Baseballschläger eine Scheibe einschlug. Ein Zeuge machte auf sich aufmerksam und verscheuchte so die Diebe, die mit ihrem BMW in Richtung B49 davonfuhren.

Bei dem silberfarbenen BMW handelt es sich um ein Stufenheckmodel älteren Baujahrs. Die Kennzeichen hatten die Täter unkenntlich gemacht bzw. abmontiert.

Alle vier Einbrecher waren von schmaler Gestalt. Sie trugen weiße Hartplastikmasken mit Löchern für die Augen. Einer der Männer hatte den Baseballschläger dabei.

- Wem ist der silberfarbene BMW heute Früh in Tiefenbach oder später auf der Flucht auf der B 49 aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zu den vier Tätern machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Unfallflucht auf Speditions-Parkplatz -

Einen Schaden von rund 1.200 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Dienstag (21.12.2021) an einem schwarzen Renault Twingo zurück. Der kleine Franzose parkte zwischen 06.45 Uhr und 13.05 Uhr auf dem Firmenparkplatz einer zwischen Haiger und Rodenbach gelegenen Spedition. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Rangieren gegen die Front des Twingos stieß. Hinweise zu dem Flüchtigen oder zu seinem Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Spielhallenkontrollen bringen Verstöße zutage -

Zwei Spielhallen in der Kernstadt rückten gestern Abend (22.12.2021) in den Fokus Dillenburger Polizisten. Zielrichtung der Kontrollen waren die Überprüfung der Einhaltung aktueller Corona-Bestimmungen. In dem ersten Etablissement trafen die Schutzleute auf einen nicht geimpften Gast. Offensichtlich waren die Mitarbeiter nicht ihre Kontrollpflicht nachgekommen. Außerdem entdeckten die Polizisten, dass der Notausgang verschlossen und ein Feuerlöscher zugestellt und damit verdeckt war. In der zweiten Spielhalle trugen einige der Gäste keine der vorgeschriebenen medizinischen bzw. FFP2-Masken. Auch hier fanden die Ermittler den Notausgang verschlossen vor. Wegen der verschlossenen Notausgänge kommen auf die Verantwortlichen Strafanzeigen zu. Die Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen leiten die Polizisten an das Ordnungsamt der Stadt Dillenburg weiter.

Wetzlar-Steindorf: Diebe in der Kleingartenanlage -

Am zurückliegenden Wochenende suchten Diebe die Kleingartenanlage in Steindorf auf. Die Täter brachen mehrere Geräteschuppen auf und erbeuteten Werkzeuge, einen Kanister mit Benzin sowie andere Gartenutensilien. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum von Freitagabend (17.12.2021) bis Dienstagmorgen (21.12.2021) beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang an der Kleingartenanlage Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell