POL-LDK: + Vater und Sohn nach Zusammenstoß schwerverletzt + Gebäude besprüht + Diesel abgezapft + Kennzeichen mitgehen lassen + Vito-Scheibe beschädigt + Nach Überschlag ins Krankenhaus +

Dillenburg-Manderbach: Firmengebäude besprüht -

Mit einem goldfarbenen Schriftzug verewigten sich unbekannte Schmierfinken an dem Gebäude eines auf Bäder spezialisierten Betriebes in der Straße "Im Faulchen". Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Montagabend (20.12.2021), gegen 18.00 Uhr und Dienstagmorgen (21.12.2021), gegen 09.30 Uhr das Graffito mit einer Spraydose an die Wand aufbrachten. Die Kosten für die Entfernung des Schriftzuges können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die dort zur genannten Zeit auffielen, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Diesel geklaut -

In der Nacht von Montag (20.12.2021) auf Dienstag (21.12.2021) saugten Diebe Diesel aus einem Lkw ab. Der Laster mit einem Kranaufbau parkte auf dem Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges, auf dem Kleider- und Altglascontainer abgestellt sind. Nach einer ersten Schätzung ließen die Täter zwischen 250 und 300 Liter Kraftstoff aus dem Tank mitgehen. Hinweise zu den Dieben erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Blasbach: Vater und 2-jähriger Sohn nach Zusammenstoß schwerverletzt -

Beim Überqueren der Fahrbahn erfasste gestern Nachmittag (21.12.2021) ein Mercedesfahrer einen 35-jährigen Mann sowie dessen 2-jährigen Sohn. Beide Fußgänger erlitten schwere Kopfverletzungen.

Gegen 14.50 Uhr fuhr der 60-jährige Benzfahrer auf der Hauptstraße von Hohenahr in Richtung Wetzlar. An einer Fußgängerampel überquerten der Vater und sein Sohn die Hauptstraße. Der in Hohenahr lebende Mercedesfahrer erfasste mit seiner M-Klasse den Vater und dessen Sohn, wodurch beide zu Boden geschleudert wurden. Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in die Gießener Uni-Klinik, der Vater wurde mit einem Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Beide trugen schwere Kopfverletzungen davon.

Aufgrund einer Zeugenaussage geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 35-Jährige mit seinem Jungen die Straße bei Grünlicht überquerte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen, der die genauen Umstände des Zusammenstoßes untersucht.

Die Hauptstraße in Blasbach musste während der Rettungsarbeiten und der Untersuchungen durch den Unfallsachverständigen bis etwa 17.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Hüttenberg-Rechtenbach: Kennzeichen geklaut -

Auf das Kennzeichen eines schwarzen Polos hatten es Diebe in der Frankfurter Straße abgesehen. Der Wagen stand von Montagabend (20.12.2021), gegen 17.15 Uhr bis Dienstagnachmittag (21.12.2021), gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung Rechtenbach. Die Täter öffneten die Halterung und ließen das hintere Nummernschild "GG-DG 116" mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Windschutzscheibe beschädigt -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließen Unbekannte an der Windschutzscheibe eines Mercedes Vito zurück. Die Täter trieben Kratzer in die Frontscheibe des in der Rheinfelser Straße abgestellten schwarzen Kleinbusses. Zeugen, die die Täter am Dienstag (21.12.2021), zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms: Überschlag mit Jimny -

Mit leichten Verletzungen ging es für eine 59-jährige Unfallfahrerin ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Dillenburger war gestern Nachmittag (21.12.2021), gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Burgsolms und Leun-Lahnbahnhof unterwegs. Vermutlich auf winterglatter Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren SUV, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Böschung und landete auf dem Dach. Die Feuerwehr rückte an und barg die Verunglückte aus ihrem Fahrzeug. Eine Rettungswagenbesatzung sowie in Notarzt übernahmen ihre Erstversorgung. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung ihres Wagens. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

