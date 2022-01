Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220125-2: Reinigungskraft im Fokus der Ermittler

Erftstadt (ots)

In Erftstadt soll sich eine Unbekannte in einem Haushalt als Putzfrau vorgestellt und im günstigen Moment Gold- und Silberschmuck einer 58-Jährigen gestohlen haben.

Eine 58-Jährige suchte in jüngster Vergangenheit eine Reinigungskraft und hatte dazu eigenen Angaben zufolge eine Internetplattform bemüht. Dort fündig geworden, soll die Erftstädterin die erhoffte Hilfe am Montagmittag (24. Januar) um 12 Uhr in ihr Haus eingeladen, ihr die nötigen Arbeiten gezeigt und Putzutensilien bereitgestellt haben. Sodann habe die 58-Jährige das Haus in der Karl-Arnold-Straße verlassen. Als die 58-Jährige eine Stunde später zur Wohnanschrift zurückkehrte, soll auch bereits - anders als abgesprochen - die Putzfrau verschwunden sein und mit ihr sämtlicher Gold- und Silberschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Den hinzugerufenen Polizisten konnten die Geprellte nur eine vage Beschreibung abgeben: Die Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und circa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Sie soll dunkle glatte Haare zum Dutt hochgebunden gehabt haben. Ihr rundes Gesicht und die braunen Augen beschrieb die Frau als auffallend.

Einen Namen, einen Arbeitsvertrag oder ähnliches konnte die 58-Jährige nicht nennen, beziehungsweise vorlegen, so dass die Polizisten eine Anzeige gegen Unbekannt aufnahmen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine unbekannten Personen unbeaufsichtigt in ihre Wohnräume! Lassen Sie sich, auch bei Probearbeiten, einen Personalausweis zeigen und notieren Sie sich diese Daten sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Überprüfen Sie diese Nummer, dass sie auch tatsächlich der Haushaltshilfe gehört. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell