POL-MK: "Genau mein Fall!" Beratung am Telefon und per Zoom

Märkischer Kreis

Bei der Polizei arbeiten - "Genau mein Fall"? In Pandemie-Zeiten können wir leider nicht vor Ort beraten. Aber für Fragen rund um unseren spannenden Beruf stehen die Personalberaterinnen der MK-Kreispolizeibehörde gerne am Telefon Rede und Antwort - oder ab sofort auch per Zoom. Am "Girls Day" in der vergangenen Woche hat die Polizei wir im Rahmen eines Zoom-Meetings nicht nur jungen Frauen einen kleinen Einblick gegeben in die Arbeit eines Polizeihundeführers. Polizeioberkommissar Christian Klimpel beantwortete die Fragen von Polizeihauptkommissarin Saskia Hippe.

Termine fürs Telefongespräch oder das Zoom-Meeting können vereinbart werden mit Polizeioberkommissarin Anika Bäcker, Tel. 02371-9199-2226, oder Polizeihauptkommissarin Saskia Hippe, Tel. 02351-9099-2222. (cris)

