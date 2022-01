Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gartenhütte beschädigt, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

In einer Kleingartenanlage im Bereich der Vogesenstraße kam es zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 11 Uhr zu einem ungebetenen Besuch bei welchem ein Sachschaden von rund 200 Euro zurückblieb. Die bislang Unbekannten warfen an einer Gartenhütte eine Scheibe ein und beschädigten den Briefkasten am Eingangstor des Grundstücks. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

