Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten, K5358 - Wildunfall

Hofstetten (ots)

Ein die Straße querendes Reh sorgte am Dienstagabend für einen Verkehrsunfall. Ein Audi-Fahrer befuhr gegen 22:10 Uhr die K5358 von Haslach in Richtung Hofstetten, als das Tier auf Höhe der Straße "Gaisbürde" auf die Fahrbahn lief. In der Folge kollidierte der Pkw mit dem Reh, welches dabei zu Tode kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell