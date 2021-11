Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Titisee-Neustadt: Mehrere Diebstähle in Einkaufsmärkten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt; Gemeinde Löffingen]

Am 06.11.2021 und am 10.11.2021, jeweils im Zeitraum zwischen 10:00 und 12:00 Uhr wurde mehreren Kunden eines SB-Marktes in der Donaueschinger Straße in Neustadt sowie in der Studerstraße in Löffingen die Geldbörse entwendet. Hierbei wurden jeweils die am Körper getragene, verschlossene Tasche oder aus den Augen gelassene Einkaufstaschen geöffnet und die Geldbeutel daraus entwendet. Im Portmonee befanden sich nicht nur die EC-Karten und die Ausweispapiere der Geschädigten, sondern auch Bargeldbeträge im dreistelligen Bereich.

Die Polizei appelliert, besonders aufmerksam zu sein und keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen. Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

