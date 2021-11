POL-PDNW: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 20.11.2021, gegen 04:12 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein betrunkener Radfahrer in Bad Dürkheim, in der Mannheimer Straße gemeldet. Die Polizeibeamten trafen den 47 jährigen Radfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim wie gemeldet an. Für die Beamten war deutlich zu erkennen, dass die Person nicht mehr fahrtauglich war, weshalb ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt werden sollte. Die betroffene Person war jedoch derart betrunken, dass die Durchführung des Testes nicht mehr möglich war. Die Weiterfahrt des Radfahrers wurde untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

