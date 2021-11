Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.11.21, auf den Samstag, 20.11.21, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte am Sportplatz in Niederkirchen. Nach ersten Erkenntnissen, wurde aus den Räumlichkeiten des Sportvereins ein Gerät der Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik sowie ein Schlüssel entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell