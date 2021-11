Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Tabakgeschäft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.11.2021, um 05:12 Uhr, zerschlugen zwei männliche Personen eine Schaufensterscheibe eines Tabakgeschäfts in der Friedrichstraße, in 67433 Neustadt/W. Durch die bis dato unbekannten Täter wurde die Fensterscheibe auf ca. 1x2 Meter beschädigt und durch die eingeschlagene Scheibe wurden Feuerzeuge entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt, das Diebesgut hat einen Wert von 50 Euro. Trotz einer sofort durchgeführten Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zur Täterbeschreibung ist bekannt, dass beide Täter schwarze/graue Hoodies getragen haben. Zeugen, welche Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

