Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Paketband bringt Radlerin zu Fall

Kaiserslautern (ots)

Ein über den Weg gespanntes Paketband hat eine Radfahrerin in Kaiserslautern stürzen lassen. Die 25-jährige Frau war am Abend auf einem Verbindungsweg in der Merseburger Straße unterwegs, als sie mit ihrem Fahrrad durch das quergespannte Paketband fuhr. Hierbei erschrak die Radlerin derart, dass sie mit dem Rad stürzte. Die Funkstreife konnte Bandreste an einer Laterne feststellen. Die 25-Jährige zog sich bei dem Sturz keine Verletzungen zu und auch das Rad wurde nicht beschädigt.

