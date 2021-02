Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Blücherstraße angerichtet. Sie beschädigten mutwillig ein geparktes Auto.

Dem Fahrzeugbesitzer parkte den schwarzen Mini Cooper One am Donnerstagnachmittag zwischen 14:05 und 15:05 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 11. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fiel ihm auf, dass seine Motorhaube an mehreren Stellen eingedellt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

