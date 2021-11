Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht vor der Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.11.2021 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Kreisverwaltungsgebäude Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat demnach, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben befindlichen PKW der Marke BMW, Modell Mini Cooper, in der Farbe grau/schwarz an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 750 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

