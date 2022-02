Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Gaststätte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.02.2022 Nr. 1

20.02 / Einbruch in Gaststätte

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag, gegen 03.00 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte an der Düshorner Straße auf, gelangten in das Objekt und entwendeten die Geldlade der Kasse sowie einen kompletten Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

