POL-HK: Bispingen: Einschleichdiebe entwenden Schmuck; Neuenkirchen: 82-Jähriger bei Einkauf bestohlen; Soltau: Brand an der Scheibenstraße; Benefeld: Ohne Führerschein gegen Hauswand

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.02.2022 Nr. 1

18.02 / Einschleichdiebe entwenden Schmuck

Bispingen: Unbekannte schlichen sich in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 03.02. und Donnerstag, 17.02.22 während der Anwesenheit zumindest eines Bewohners, vermutlich über eine unverschlossene Hintertür, in ein Haus an der Borsteler Straße. Sie begaben sich in das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Hinweise zum Geschehen und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

17.02 / 82-Jähriger bei Einkauf bestohlen

Neuenkirchen: Während des Einkaufs in der Lidl-Filiale in Neuenkirchen am Donnerstag, zwischen 11.10 und 11.20 Uhr wurde einem 82jährigen Neuenkirchener das Portmonee aus der Herrentasche entwendet, die am Einkaufswagen hing. Neben Bargeld erbeuteten die Diebe auch diverse Ausweise und Karten. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

18.02 / Brand an der Scheibenstraße

Soltau: In der Nacht zu Freitag, gegen 23.30 Uhr kam es an einer Außenwerbeanlage einer Firma an der Scheibenstraße zu einem Brand, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Die Feuerwehr löschte den Brand.

17.02 / Ohne Führerschein gegen Hauswand

Benefeld: Eine 22jährige Walsroderin kam am späten Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr auf der Cordinger Straße aufgrund zu hoher Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen auf die Straße Im Hagen nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Die junge Fahrerin ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

