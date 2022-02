Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Brand im Dachgeschoss - Bewohner evakuiert; Soltau: Golf GTI gestohlen; Wintermoor: Fahrzeugbrand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.02.2022 Nr. 1

15.02 / Brand im Dachgeschoss - Bewohner evakuiert

Soltau: Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr kam es im ausgebauten Dachgeschoss eines Gebäudes am Reitschulweg aus unbekannter Ursache zu einem Brand. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr löschte den Brand - Der Übergriff auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Eine Wohneinheit ist unbewohnbar. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine sozialpsychiatrische Einrichtung mit etwa 25 Bewohnern, die in einem Zusammenspiel aller Rettungskräfte unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden konnten. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

15.02 / Golf GTI gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstag, in der Zeit zwischen 18.30 und 21.20 Uhr vom oberen Therme-Parkplatz einen weißen VW Golf 7 GTI. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.02 / Fahrzeugbrand

Wintermoor: In der Nacht zu Mittwoch kam es aus bislang unbekannter Ursache an der Triftstraße zum Brand eines VW Transporters. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

