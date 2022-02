Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch in Bürogebäude; Bispingen: Alle Reifen zerstochen; Soltau: Brillen gestohlen und beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.02.2022 Nr. 1

13.02 / Einbruch in Bürogebäude

Bispingen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam über ein Fenster in ein Bürogebäude am Gaußschen Bogen ein und durchsuchten die Innenräume nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

13.02 / Alle Reifen zerstochen

Bispingen: Am Steinkenhöfener Weg zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag alle vier Reifen eines dort abgestellten weißen Pkw Dacia. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

14.02 / Brillen gestohlen und beschädigt

Soltau: Am Samstag, 05.02.2022, in der Zeit zwischen 17.00 und 19.00 Uhr kam es im Saunabereich der Soltauer Therme zu Diebstählen und Beschädigungen von Sehbrillen. Die Brillen wurden von ihren Eigentümern auf den dafür vorgesehenen Flächen vor den Saunen abgelegt und von dort von einem unbekannten Täter entwendet. Der Täter muss mehrfach an die Ablageorte herangetreten sein, um einzelne Brillen an sich zu nehmen. Es hatten zwischenzeitlich bis zu acht Brillen gefehlt. Einige wurden in Mülleimern, dem Saunabereich oder den Außenbecken der Sauna wiedergefunden. Meistens waren die Bügel der Brillen abgeknickt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell