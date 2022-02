Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 6.KW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 6.KW

Soltau

Betrunken gefahren I

Am Samstagmorgen wird der Polizei ein Verkehrsunfall in Wolterdingen auf der K 40 an der Einmündung nach Schneverdingen gemeldet. Ein Pkw sei in den Graben gefahren. Als Ursache stellt sich schnell die Alkoholbeeinflussung des 23-jährigen Fahrers heraus. Ein Test führt zu dem Ergebnis von 1,49 Promille. Verletzt wird der Fahrer nicht, am Pkw entsteht Totalschaden. Sein Führerschein wird sichergestellt.

Betrunken gefahren II

Am frühen Sonntagmorgen meldet sich ein 25-jähriger Autofahrer selbständig bei der Polizei und gibt an mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren zu sein. Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintreffen, wird der Fahrer bereits medizinisch erstversorgt. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr ansprechbar und wird im Anschluss in das Soltauer Klinikum verbracht. Im Rahmen erster Ermittlungen im Krankenhaus ergeben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer zum Unfallzeitpunkt. Sein Führerschein wird sichergestellt. Der Pkw wird durch den Unfall erheblich beschädigt.

Bad Fallingbostel - Dorfmark

Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tragisches Ende findet ein Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Dorfmark. Kurz vor 03:00 Uhr befährt ein 26-jähriger Autofahrer die Westendorfer Straße mit seinem VW in Richtung Bad Fallingbostel. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über seinen Wagen und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfährt er den dortigen Bürgersteig, prallt mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und durchbricht ein Metalltor mit Zaunanteil. Das Fahrzeug touchiert weiterhin eine Scheune und bleibt auf dem angrenzenden Grundstück liegen. Der 26-jährige Beifahrer des Pkw wird aus dem Pkw herausgeschleudert und tödlich verletzt. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Der Fahrer selbst wird ebenfalls schwerverletzt. Am Pkw entsteht Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen ist wahrscheinlich eine überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkoholkonsum beim Fahrer des Pkw unfallursächlich. Eine Blutprobe beim Fahrer wird angeordnet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Betrunken gefahren III

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 01:00 Uhr fällt den Kollegen in Dorfmark ein grauer PKW Nissan auf, welcher Schlangenlinien fährt und dabei sehr langsam unterwegs ist. Bei der Kontrolle wird der Grund dafür schnell klar: der 52-jährige Fahrer hatte vor der Fahrt zu tief ins Glas geschaut und pustete 1,3 Promille. Die Folge sind eine Anzeige sowie eine Blutentnahme. Der Führerschein bleibt bei den Kollegen, sodass der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell