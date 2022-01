Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei kontrolliert Corona-Regeln in der Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Beamtinnen und Beamte des Einsatz- und Streifendienstes überprüften am heutigen Dienstag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr, die Einhaltung der Corona-Regeln in der Hildesheimer Innenstadt. Im besonderen Fokus stand dabei die Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Darüber hinaus wurden mehrere Friseurgeschäfte und ein Lokal kontrolliert.

Während in den Betrieben keinerlei Beanstandungen festgestellt werden konnten, registrierten die Polizeikräfte in der Fußgängerzone zahlreiche Verstöße gegen die dortige Maskenpflicht. Die Reaktionen der überprüften Personen schwankten dabei zwischen Einsicht und Diskussionsfreude. In 37 Fällen leiteten die Beamtinnen und Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zu betonen bleibt, dass es der Polizei bei derartigen Kontrollen in erster Linie nicht darum geht, möglichst viele Verfahren einzuleiten. Im Gegenteil, es ist erfreulich, dass die Polizei z.B. in den heute überprüften Betrieben keinerlei Verstöße festgestellt hat. Im Vordergrund der polizeilichen Maßnahmen steht die Einhaltung der Corona-Regelungen zum Gesundheitsschutz unserer Bürgerinnen und Bürger.

