Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

01. April 2021 | Kreis Stormarn - 31.03.2021 - Ahrensburg

Am 31. März 2021 kam es zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Feldkirchenring in Ahrensburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Einfamilienhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Feldkirchenrings beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

