POL-DN: Von Unbekannten in der Wohnung bestohlen

Die Bewohnerin eines Hauses im Beethovenring wurde am Mittwoch Opfer zweier Diebe.

Gegen 09:00 Uhr klingelte es an der Tür der Frau. Als sie öffnete, betrat sogleich ein unbekannter Mann das Haus. Mit ihm gelangte ein weiterer Mann hinein. Beide Männer trugen Jacken mit dem Logo einer Firma mit Direktvertrieb. Die beiden angeblichen Vertreter wollten, trotz mehrmaliger Hinweise der Frau, das Haus nicht gleich verlassen. Während die Bewohnerin sich in ein anderes Zimmer begab, um von dort aus die Polizei zu rufen, verließen die Männer das Haus - allerdings nicht, ohne die Handtasche der Frau mitzunehmen. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der Mann, der als erster das Haus betrat, wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt. Er hatte dunkelblonde, längere Haare sowie einen blonden Schnauzbart. Sein Begleiter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte dunkle, gegelte Haare. Beide Männer trugen dunkle Jeans und blaue Jacken mit Firmenlogo.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, zu deren Fluchtrichtung oder benutzten Fahrzeugen, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

