POL-HK: Schwarmstedt: Polizei sucht Eigentümer eines Damenfahrrads

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.02.2022 Nr. 2

11.02 / Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

Schwarmstedt: Polizeibeamte stellten am 30.01.2022 bei einem Tatverdächtigen ein Fahrrad sicher, das er am 29.01.2022 im Bereich der Celler Straße, Hausnummer 3 entwendet haben will. Bisher ist es den Ermittlern nicht gelungen, das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer zuzuordnen. Es handelt sich um ein beiges Damenrad der Marke Panna mit braunen Schutzblechen und einem Gepäckträger über dem Vorderrad. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

